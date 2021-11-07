Украина

В субботу продолжился 14 тур УПЛ. Главная сенсация произошла в Киеве, где Динамо проиграло Ворскле – видео голов и обзор матча. Подопечные Мирчи Луческу уступили в чемпионате впервые за год. Последний раз "бело-синие" в УПЛ проигрывали Шахтеру 8 ноября 2020-го.

В других поединках Мариуполь обыграл Минай, а Черноморец перестрелял Рух в феерическом матче. В обеих встречах были нереализованные пенальти.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити одолел Ман Юнайтед в дерби. Александр Зинченко на поле не появился. Барселона упустила победу на последних секундах, хотя побеждала Сельту со счетом 3:0 еще в первом тайме. Каталонцы еще и потеряли трех игроков из-за травм.

Челси сенсационно потерял очки, а Норвич одержал первую победу в чемпионате. Впрочем, это не спасло главного тренера "канареек" от увольнения.

Виктор Коваленко отдал победный ассист за Специю, а вот Руслан Малиновский не поддержал достижение соотечественника, проведя посредственный матч за Аталанту.

Бавария одолела сенсацию сезона в Германии и увеличила отрыв от преследователей. Ювентус вырвал победу в компенсированное время.

Реал стал лидером Примеры, а ПСЖ чуть не растерял преимущество в 3 гола.

Другие главные события

Андрей Шевченко станет главным тренером Дженоа, которая уже уволила предыдущего наставника. Итальянские СМИ единогласно утверждают, что в начале следующей недели о назначении Шевченко будут объявлено официально и уже обнародовали детали будущего контракта.

На эту же должность претендовал Андреа Пирло, но новые владельцы "грифонов" предпочли Шевченко, для которого Дженоа – старейший клуб и 9-кратный чемпион Италии – станет первым клубом в карьере наставника. В тренерский штаб украинца войдут его бывшие помощники в национальной сборной.

Хави возглавил Барселону и дебютирует в родном клубе в дерби против Эспаньола.