toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

Главные новости футбола 6 ноября: Шахтер расписал боевую ничью с Динамо Загреб, Ракицкий завершил карьеру в сборной

07:00 196 Читати українською
Главные новости футбола 6 ноября: Шахтер расписал боевую ничью с Динамо Загреб, Ракицкий завершил карьеру в сборной
Динамо Загреб – Шахтер / Фото ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 ноября.

Лига чемпионов

Шахтер в драматичном поединке сумел вырвать ничью у Динамо Загреб. Главный тренер донецкого клуба оценил игру своих подопечных в перестрелке. Футбол 24 подготовил для вас видеообзор голепада матча Шахтера.

Произошли и другие встречи 4-го тура группового этапа ЛЧ, где Ювентус одержал волевую победу в Москве, а Манчестер Сити пришлось противостоять Аталанте Малиновского без голкипера.

Лига Европы

Динамо прилетело в Данию на матч против Копенгагена. Известен список футболистов, которые отправились на выездной поединок.

Главный тренер киевлян поделился настроем команды и рассказал о готовности игроков к важному поединку в Лиге Европы.

Лондонский Арсенал уже успел сыграть свой матч ЛЕ против Витории Гимараеш, где эпически упустил победу в конце встречи.

Другие топ-новости

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Соцсети сразу отреагировали на этот поступок, Футбол 24 собрал для вас лучшие высказывания о заявлении Ракицкого.

Бавария продолжает искать кандидата на пост главного тренера, определился главный фаворит.

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров спрогнозировал тренерскую карьеру Андрея Шевченко в Европе.

blog_ava
Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:0046 Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
11
час
:
36
мин
Копенгаген
20:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук