Главные новости футбола 6 ноября: Шахтер расписал боевую ничью с Динамо Загреб, Ракицкий завершил карьеру в сборной

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 ноября.

Лига чемпионов

Шахтер в драматичном поединке сумел вырвать ничью у Динамо Загреб. Главный тренер донецкого клуба оценил игру своих подопечных в перестрелке. Футбол 24 подготовил для вас видеообзор голепада матча Шахтера.

Произошли и другие встречи 4-го тура группового этапа ЛЧ, где Ювентус одержал волевую победу в Москве, а Манчестер Сити пришлось противостоять Аталанте Малиновского без голкипера.

Лига Европы

Динамо прилетело в Данию на матч против Копенгагена. Известен список футболистов, которые отправились на выездной поединок.

Главный тренер киевлян поделился настроем команды и рассказал о готовности игроков к важному поединку в Лиге Европы.

Лондонский Арсенал уже успел сыграть свой матч ЛЕ против Витории Гимараеш, где эпически упустил победу в конце встречи.

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Защитник Зенита Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Соцсети сразу отреагировали на этот поступок, Футбол 24 собрал для вас лучшие высказывания о заявлении Ракицкого.

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