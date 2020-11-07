Коронавирус

Сборная Украины в ближайших матчах вынуждена обойтись без ряда игроков Динамо, которые продолжают находиться на самоизоляции. Андрей Шевченко точно довызовет минимум одного футболиста.

Владислав Супряга и Сергей Палкин сдали положительный тест на коронавирус незадолго до матча Динамо – Шахтер. Также болезнь подхватил Александр Денисов и другие сотрудники телеканала "Футбол".

К слову, Шахтер отказал Динамо в переносе матча после получения соответствующей просьбы от киевского клуба.

Украина

После поражения Шахтера, Динамо и Зари в еврокубках ситуация в таблице коэффициентов стала для Украины еще хуже. Конкуренты ушли в отрыв.

Колос одолел СК Днепр-1 в стартовом матче 9 тура УПЛ. Евгений Селезнев стал автором одного из голов.

УПЛ утвердила календарь чемпионата Украины до конца 2020 года – на следующие 4 тура. Во Второй лиге очередное поражение потерпели львовские Карпаты, а вот харьковский Металл продолжает уверенно удерживать лидерство.

Юрий Вернидуб получил вариант продолжения карьеры в Европе.

Мир

Германия, Швейцария и Испания объявили заявки на заключительные поединки Лиги наций. С первыми двумя командами сыграет и сборная Украины – оба поединка подопечные Шевченко проведут на выезде.

Саутгемптон стал лидером АПЛ благодаря победе над Ньюкаслом.

"Футбол 24" выделил топ-матчи уикенда – выходные обещают быть горячими.