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Главные новости футбола 6 марта: Шевченко объявил список на Францию и Польшу, Ливерпуль потерял лидера на ЛЧ

07:00 177 Читати українською
Главные новости футбола 6 марта: Шевченко объявил список на Францию и Польшу, Ливерпуль потерял лидера на ЛЧ
Сборная Украины сыграет с чемпионами мира / УАФ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 марта.

Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков на ближайшие матчи национальной команды против Франции и Польши. Дебютный вызов получил полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин.

Экс-форвард Ворсклы и Черноморца Руслан Левига получил 4 года тюрьмы за смертельное ДТП, в котором погиб Сергей Закарлюка.

Лидер Динамо Виктор Цыганков не сыграет против Александрии. Вингер не поехал с командой на последний матч первого этапа УПЛ.

Наши за рубежом

Андрей Лунин контактировал с боссом Реала – голкипер сборной Украины ожидает вердикта Зидана о возвращении в мадридский гранд летом.

Андрей Ярмоленко не сыграет против Арсенала. По словам Дэвида Мойеса, украинец близок к возвращению на поле после тяжелой травмы, но дерби вынужден пропустить.

Василий Кравец помог Луго отобрать очки у лидера чемпионата и стал одним из лучших игроков поединка.

Мир

Голкипер Ливерпуля Алиссон пропустит матч против Атлетико в Лиге чемпионов из-за травмы.

72-летний Рой Ходжсон подписал новый контракт с Кристал Пэлас до конца сезона 2020/21.

"Футбол 24" традиционно выделил топ-5 матчей европейского уикенда.

blog_ava
Кравец помог Луго отобрать очки у лидера – украинец стал одним из лучших игроков матча
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