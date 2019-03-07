Главные новости футбола 6 марта: Манчестер Юнайтед благодаря камбэку вышел в 1/4 ЛЧ, Динамо прибыло на матч с Челси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 марта.

Лига чемпионов

Определились уже 4 четвертьфиналиста Лиги чемпионов 2018/19. К Аяксу и Тоттенхэму присоединились Манчестер Юнайтед и Порту.

МЮ в невероятном поединке победил ПСЖ со счетом 3:1 и вышел в 1/4 финала. Дубль оформил Лукаку, а решающий гол уже в компенсированное время провел Маркус Рашфорд. Арбитр назначил пенальти после использования VAR, а форвард МЮ реализовал свой шанс и вывел команду в четвертьфинал. Манчестер Юнайтед стал первой командой в истории ЛЧ, которая сумела пройти в следующий раунд после поражения в домашнем матче с разницей в 2 мяча – видео голов и обзор матча.

В другом поединке Рома и Порту определяли сильнейшего только в экстра-тайме. В основное время Порту победил со счетом 2:1, а в экстра-тайме португальцы забили третий гол с пенальти и вышли в четвертьфинал.

Челси – Динамо

Динамо прибыло в Лондон на матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси. Александр Хацкевич взял на поединок 20 футболистов. Как отметил наставник киевлян на предматчевой пресс-конференции, вместо травмированного Франа Соля сыграет Назарий Русин.

Динамовцы провели предматчевую тренировку на поле стадиона Стэмфорд Бридж. Поединок Челси – Динамо начнется 7 марта в 22:00. У украинской команды будет хорошая поддержка – украинские болельщики выкупили все билеты на гостевой сектор.

К слову, букмекеры считают Динамо аутсайдером этого матча.

Другие главные события

Форвард Реала Винисиус пропустит 2 месяца из-за травмы, полученной в матче против Аякса. Также Флорентино Перес, возмущенный кризисом мадридцев, начал поиски нового тренера и уже предложил Зинедину Зидану вернуться в Реал.

Поединок Кубка Украины Шахтер – Динамо могут перенести с 3 на 7 апреля.