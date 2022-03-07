Главные новости футбола 6 марта: Ман Сити разгромил МЮ, Милан возглавил Серию А, Динамо вывезло семьи футболистов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 марта.
Украина
В Шахтере рассказали, собирается ли Роберто Де Дзерби уходить из клуба. Педриньо заинтересовал топ-клуб из Испании. Ворскла сообщила об уходе легионера.
Срна пытается вывезти детей из Академии Шахтера – помогают премьер и вице-премьер Хорватии. Динамо помогло семьям футболистов уехать из Украины.
Ведущий женский клуб Украины отдал четырех футболисток в аренду до завершения войны. Оккупанты обстреляли квартиру форварда Карпат.
Матчи
Манчестер Сити легко выиграл дерби. Пеп поставил МЮ на колени, де Брюйне и Марез оформили по дублю. Арсенал одолел Уотфорд в эффектной перестрелке и вернулся в зону Лиги чемпионов.
Милан выиграл у Наполи матч за лидерство в Серии А, а героем стал Жиру. Барселона одолела Эльче и вышла на третье место Примеры, Атлетико обыграл крепкий Бетис и сравнялся с каталонцами.
Поддержка из-за границы
Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину. Шевченко договорился, чтобы украинские дети тренировались в академиях клубов АПЛ – остался один шаг. Футболист из Казахстана стал волонтером в Киеве и собирает деньги для помощи пострадавшим. Славия собрала большую сумму для Украины.