Главные новости футбола 6 мая: Германия и другие страны возобновляют чемпионаты, Дибала преодолел коронавирус

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 мая.

Коронавирус

Немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель официально разрешило возобновление Бундеслиги. Первые матчи чемпионата Германии пройдут уже 15 мая. Это первая европейская топ-лига, которая возобновит соревнования после вынужденной паузы.

Кроме Бундеслиги, о возобновлении футбольных соревнований объявили еще в нескольких странах – Венгрии, Хорватии, Турции и Сербии. А вот Бельгия, вероятно, все же завершит сезон – в стране запретили проведение матчей до конца июля.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала преодолел болезнь, с которой боролся еще с марта.

Украина

Сергей Ребров вполне может стать наставником Фенербахче. Турецкие СМИ активно развивают тему возможного прихода легенды Динамо и сборной Украины.

Сергей Ковалец возглавит Черноморец. На этом посту он сменит Остапа Маркевича, который недавно покинул клуб из-за существенного сокращения финансирования. Официально об этом должны объявить в ближайшее время.

Михаил Метревели и Олег Смалийчук, претендующие на пост президента УПЛ, рассказали о своих планах в случае избрания.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров попали в неприятный исторический рейтинг АПЛ.

Мир

Бывший форвард Шахтера Чиприан Марика будет судиться со своей любовницей, из-за которой стал фигурантом секс-скандала в Румынии.

Арьен Роббен может возобновить карьеру. Знаменитый голландец, который в прошлом году повесил бутсы на гвоздь, получил предложение из-за океана.

Известный итальянский форвард Алессандро Матри, который трижды выигрывал Скудетто, объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.