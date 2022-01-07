Серия А

Вчера вечер футбола подарила Италия. Андрей Шевченко второй раз подряд набрал очки в Серии А. Его Дженоа забила изысканный гол и отстояла тяжелую ничью с Сассуоло. Украинский тренер остался доволен результатом.

Милан уверенно переиграл Рому. "Россонери" показали хороший футбол, а их голкипер не разрешил соперникам отыграться. Ювентус и Наполи расписали ничью, а Лацио спасся от поражения в сумасшедшей перестрелке с шестью голами.

Украинцы в Испании

Андрей Лунин накануне успешно сыграл за Реал. Испанские СМИ положительно оценили усилия украинца, заявив, что Лунин изгоняет призраков. Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея, добавив загадочное заявление. Богдан Милованов забил победный гол Вильярреалу и сотворил самую большую сенсацию в Кубке Испании.

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