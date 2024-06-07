Руслан Ротань удивляет всех на представительном турнире. Олимпийская сборная Украины разбила Италию. "Футбол 24" представляет дайджест главных событий 6 июня.

Украина

Украина сокрушила Италию на турнире молодежных и олимпийских сборных, приблизив выход в финал. Хлань и Мартынюк забили шедевральные голы. Сикан, Батагов, Волошин и Ярмолюк также сделали крутую заявку на Олимпиаду. Скауты Серии А могут найти в нашей сборной настоящих бриллиантов.

Динамо и Карпаты поборются за капитана СК Днепр-1. В клубе уже подтвердили уход игрока сборной Украины.

Ингулец официально назначил нового главного тренера. Любенович пришел на смену Лупашко, который неожиданно ушел после чемпионства в Первой лиге.

Верес подписал Степанюка, легендарного форварда-рекордсмена. Ровенчане обошли клуб-толстосум.

Довбик и Судаков могут оказаться в одном клубе. Для украинцев освободят места, продав лидеров.

Мир

Сборная Англии назвала окончательную заявку на Евро-2024. Кристал Пэлас неожиданно получил больше всего представителей в команде Саутгейта, который проигнорировал Брентвейта – одноклубника Миколенко, на чьем счету значительно больше сухих матчей, чем у конкурентов.

Спаллетти окончательно определился с заявкой Италии на Евро. Тренер "списал" трех "неудачников", в частности Проведеля, любителя теорий о величии россиян и путиных.

Фримпонг уничтожил звезду Баварии на новой позиции, оформив гол плюс пас. Нидерланды готовятся к Евро-2024 с разгромом.

Золотой мяч 2024: объявлена дата церемонии. Организаторы анонсировали вручение двух новых трофеев.