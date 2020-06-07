Главные новости футбола 6 июня: Шахтер и Бавария приблизились к титулам, скандал с Зарей, успехи украинских легионеров

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 июня.

Украина

Стартовал 25-й тур Премьер-лиги. Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти: провал резервистов Каштру, успех Фернандо и новый кандидат в сборную. "Горнякам" для досрочного оформления чемпионства нужно выиграть еще два поединка.

В другом матче игрового дня Заря в большинстве одолела Колос и вышла на чистое второе место. Судьбу встречи решил один гол луганчан в дебюте. Правда, игра была под угрозой – Заря якобы провела не тот тест на COVID-19, который требуется. Луганский клуб официально разъяснил ситуацию, однако представитель УАФ заявил, что "черно-белым" грозят санкции.

Европа

Бавария в центральном матче 30-го тура Бундеслиги уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству: неприметный герой Мюнхена, самый молодой голеодор первенства, печаль без Хаверца, рекорды Мюллера и Левандовски. В других матчах Боруссия Д минимально одолела Герту, а РБ Лейпциг сенсационно на последних секундах упустил победу над аутсайдером.

АПЛ снова протестовала все клубы на коронавирус – результаты удивили. Ливерпуль сделает попытку сорвать трансфер Вернера в Челси. Кстати, мы подробно описывали эту ситуацию: Ливерпуль подвел Клоппа, а Челси выхватил сокровище – трансферная сага Вернера дарит сенсационную развязку.

Барселона получила предложение о трансфере Фати за 100 миллионов евро. А еще каталонцы решили избавиться от Дембеле. Смерть тренера, скандалы, суды и угрозы Месси – Барселона выигрывала свою последнюю Лигу чемпионов в адских условиях.

Наши за рубежом

Артем Милевский отдал 2 роскошных ассиста, а Александр Нойок забил победный гол – благодаря нашим ребятам Динамо Брест уничтожило соперника в чемпионате Беларуси, отгрузив 6 мячей.

Владимир Костевич оформил ассист за Лех – команда украинца осуществила крутой камбэк в Польше. Иван Петряк после успешного дня продолжает чемпионскую погоню за Сергеем Ребровым в Венгрии. Кроме этого, украинцы отличились дебютным голами в Эстонии.

У Александра Зинченко не все так сладко – Манчестер Сити нашел ему звездного конкурента. Реал признал, чем Андрей Лунин лучше Куртуа – сравнение, которое может не понравиться бельгийцу.