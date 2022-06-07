Украина

Национальная сборная накануне проиграла Уэльсу и пролетела мимо чемпионата мира. Ярмоленко получил худшую оценку за матч, а Матвиенко – лучшую. Украину засудили как никого на ЧМ за 13 лет: Польша уничтожает Лаоса, а культовый судья АПЛ вынес убийственный вердикт.

Александр Петраков попросил снизить зарплату и получает в 7-8 раз меньше Шевченко. Сергей Ребров, по неофициальной информации, продлил контракт с Аль-Айном. Юрий Вернидуб может возглавить Кривбасс, а Йовичевич может заменить в Шахтере Де Дзерби.

Трансферы наших

Арсенал усилил интерес к Зинченко, а также появился еще один претендент. Александр может стать частью сенсационного обмена – Гвардиола готов пожертвовать украинцем ради лидера Интера. Андрей Лунин стал целью еще одного клуба Примеры. Артём Довбик оказался на радарах новичка АПЛ.

Матчи

Хорватия расписала ничью с Францией – у финалистов ЧМ-2018 ни одной победы за два тура Лиги наций. Австрия драматически проиграла Дании: огромная задержка, забавная ошибка и эффектный решающий гол. Месси обошел Пеле по количеству голов и установил ряд достижений. Роналду улучшил мировой рекорд результативности сборной. Участник ЧМ-2022 устроил бойкот и отказался от матчей.