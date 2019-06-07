Главные новости футбола 6 июня: Хацкевич остался наставником Динамо, Нидерланды вышли в финал Лиги наций

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 июня.

Украина

Динамо официально продлило контракт с Александром Хацкевичем. Новое соглашение рассчитано на 2 года. Президент клуба Игорь Суркис рассказал, что белорусский специалист выполнил то, о чем стороны договаривались. Сам наставник "бело-синих" заверил, что цели команды неизменны – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины.

Динамо определилось с судьбой арендованных Зарей футболистов: Тымчик вернется в Киев и будет конкурировать за место в основном составе, а Михайличенко и Леднев останутся в аренде до конца года. Десну покинули сразу шесть футболистов, а Калитвинцев наоборот присоединился к черниговцам.

Шахтер готов уменьшить для Ромы сумму отступных за Паулу Фонсеку. К тому же португальский коуч может самостоятельно выплатить круглую сумму "горнякам" за свой уход в Серию А. Дончане якобы планируют заплатить Палмейрасу 10 миллионов евро за 21-летнего вингера.

Мир

Нидерланды победили Англию в овертаймах и завоевали путевку в финал Лиги наций. Маттейс Де Лигт сначала привез гол на собственные ворота, а затем исправился у чужих. Решающие мячи забил джокер голландцев. В финале турнира "оранье" встретятся с Португалией.

Неймар получил серьезную травму – бразилец пропустит Копа Америка. Продолжается расследование по делу о возможном изнасиловании от звездного футболиста, в сети появилось видео скандального инцидента.

Украина – Сербия

Сегодня сборная Украины сыграет третий матч квалификации к Евро-2020. Читайте анонс и следите за оперативным новостями из Львова на "Футбол 24". Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры, а его подопечные провели тренировку на Арене Львов. Особую мотивацию будет иметь Евгений Коноплянка – скаут Фенербахче посетит поединок, чтобы оценить потенциального новичка.

Главный тренер соперников Младен Крстаич понимает, что его команду ждет серьезное испытание, но надеется на положительный результат. Голкипер сербов вообще говорит, что это не решающий поединок отбора. Атмосфера вокруг матча будет очень горячей – белградские хулиганы приедут во Львов, а наша полиция мобилизуется.