Евро-2020

Италия в серии пенальти обыграла Испанию и стала первым финалистом Евро-2020. Мората спас, а потом похоронил "Фурию Роху", не забив решающий пенальти. Страдальческий форвард Ювентуса установил сразу два достижения.

Сегодня состоится второй полуфинал чемпионата Европы. Англия после победы над Украиной встретится с Данией. Анонс поединка скоро появится на сайте. Звезда сборной Дании не может отличить партнеров от соперников – дальтонизм не мешает вести команду к триумфу на Евро.

Трансферы

Шахтер продал защитника за границу – Давид Хочолава продолжит карьеру в Копенгагене. Экс-хавбек Зари Дмитрий Иванисеня официально подписал контракт с российским клубом. Металлист 1925 подписал еще двух новичков перед дебютным сезоном в УПЛ.

Вест Хэм серьезно нацелился на Яремчука – еще два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию в борьбе за украинца. Гент не намерен отпускать Романа дешево. Лебеденко вернулся в Испанию.

ПСЖ официально подписал Ашрафа Хакими. Лукаш Подольски вернулся на историческую родину. Зальцбург продал одну из своих звезд в Англию. Лидс официально приобрел защитника Барселоны. Пеп Гвардиола попрощался с мечтами о трансфере Харри Кейна.

Украина

Матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо официально перенесен – известна новая дата. Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Россию.

Сергей Кравченко продлил контракт с Черноморцем – 38-летний ветеран готовится сыграть в УПЛ за шестую команду. Папа Гуйе завершил карьеру игрока. Судьба Олимпика в УПЛ – Гельзин назвал дату судьбоносного решения и намекнул на снятие команды с чемпионата.