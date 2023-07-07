Украина

Анатолий Трубин согласовал контракт с Интером и ждет продажи героя Лиги чемпионов. Артем Беседин нашел сенсационный новый клуб за границей, хотя имел варианты в Украине. Полесье официально подписало ветерана Динамо.

СК Днепр-1 и Шахтер получили наказание за побоище в матче УПЛ – сразу 8 игроков заработали длительную дисквалификацию. Маркевич узнал соперника на официальный дебют в Карпатах – Первая лига получила календарь матчей.

Реакция на выступление молодежки

Сборная Украины U-21 получит премиальные за выход в полуфинал чемпионата Европы, однако игроки планируют передать все средства для ВСУ. Мудрик испугал Испанию, ключевая ошибка Ротаня и позитив погрома для сборной Украины – чего не хватило для финала Евро.

"Тебя снова зафиксировали камеры, парень": Мудрика зовут в Барсу, а испанские СМИ жалуются на подлого рецидивиста. "Интера не будет": Мудрик – аномалия, Ротань – не тактический гений, разговор о 40 лямах откладывается.

Мир

ПСЖ официально объявил о трансфер экс-звезды Реала. Реал сообщил о подписание талантливого турка. Челси расторг контракт капитана после 11 лет выступлений. Арсенал продал лидера в Бундеслигу после лучшего сезона. Интер объявил о переходе хавбека сборной Италии. Луиш Каштру официально возглавил команду Роналду.