Украина

Роберто Де Дзерби, по инсайдерской информации, расторг контракт с Шахтером. Динамо подтвердило товарищеский матч с Антверпеном перед стартом в Лиге чемпионов, а также определилось с датой спарринга против Эвертона.

Два украинских клуба объявили об отказе от участия в следующем сезоне. Один из лидеров Первой лиги также может отказаться от игры. Николай Кухаревич забил дебютный гол в Европе и получил сравнение с Роналду.

Трансферы

Динамо снова отпустило Соля в Испанию и объявило об уходе 5 игроков из расположения основной команды. СК Днепр-1 отпустил своего легионера в Португалию. Соломон прибыл в Лондон, чтобы завершить свой переход из Шахтера в АПЛ.

Боруссия Д официально подписала Алле на замену Холанду. Атлетико объявил о трансфере Витселя. Стерлинг согласовал условия контракта с Челси.

Мир

Стартовал женский чемпионат Европы. Англия с рекордом победила Австрию в матче-открытии турнира. Бывшие команды Вернидуба стартовали в Лиге чемпионов-22/23 без голов. Бегство легионеров, изоляция от цивилизации, историческое падение в рейтинге УЕФА – как загнивает футбол оккупантов.