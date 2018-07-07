Главные новости футбола 6 июля: Бразилия вылетает с ЧМ-2018, Зинченко идет на рекорд, Буффон в ПСЖ

Чемпионат мира 2018 – Бразилия не вышла даже в полуфинал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июля. Франция и Бельгия встретятся в полуфинале Чемпионата мира 2018, а Александр Зинченко может побить трансферный рекорд клуба АПЛ.

ЧМ-2018

Бразилия – Бельгия: Азар, де Брюйне и компания "выбрасывают" последнюю неевропейскую сборную из турнира. Неймар и Ко вылетают от "красных дьяволов", хотя считались главными фаворитами букмекеров на победу в Мундиале. Бразилия – Бельгия – смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Чемпионата мира 2018.

Франция – Уругвай: жалкая реакция на трагическую игру, выход в полуфинал из 2-х ударов и уникальный рекорд команды Дешама. Без Кавани уругвайцы явили себя серой мышкой. Луис Суарес провел свой худший матч в истории выступлений на Мундиале. Уругвай – Франция – смотрите видео голов и обзор матча.

Россия – Хорватия: Сочи залило бешеным потопом – рассказываем, как это повлияет на матч 1/4 финала ЧМ-2018. За час выпала месячная доза осадков. Первые прогнозы были такими, что матч может даже быть сорван.

Зинченко, Буффон и другие топ-трансферы

Зинченко переходит в Вулверхэмптон, – сообщают английские журналисты. Сумма перехода в целом составляла 12 миллионов фунтов, но вырастет до 16 благодаря дополнительным платежам, или 18 млн евро. Так что украинский полузащитник Зинченко может стать рекордным трансфером Вулверхэмптона, который еще не платил столько за футболистов.

Буффон официально стал игроком ПСЖ. Легендарный итальянский голкипер попытается наконец-то выиграть свою первую Лигу чемпионов, чего ему так и не удалось с Ювентусом. Джиджи может задержаться в Париже на 2 года.

Букмекеры предлагают рекордно низкий коэффициент на переход Роналду в Ювентус. Туринский клуб не отрицает потенциального трансфера, несмотря на ​​недовольство работников "Фиата" – главного спонсора операции. В то же время МЮ может вмешаться в борьбу за Роналду – Реал уже поднял цену.

Украина

Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок, объяснив все любовью к тренеру россиян Черчесову, который также был вратарем. Кроме этого, Михаил Готра оправдывается эмоциями и удаленностью от политики. "Наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг": вице-президент Карпат Олег Смалийчук – о скандале с голкипером, который болел за Россию.

Динамо опередило Шахтер и Зенит в борьбе за бразильского защитника. Сидклей, который выступает на левом фланге, обойдется в 5 млн евро.

Определился состав участников УПЛ 2018/19. Утверждены окончательные изменения среди команд, которые сыграют в новом сезоне элитного дивизиона чемпионата Украины.