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АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Главные новости футбола 6 июля: Аргентина выиграла бронзу на Копа Америка, Месси получил удаление, Египет вылетел с КАН

07:00 186 Читати українською
Главные новости футбола 6 июля: Аргентина выиграла бронзу на Копа Америка, Месси получил удаление, Египет вылетел с КАН
Главные новости футбола 6 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 июля.

Мир

Аргентина победила Чили в скандальном матче за третье место Копа Америка-2019. Агуэро забил необычный гол после молниеносного розыгрыша штрафного от Месси, а сам Лео был удален с поля после грубой потасовки с Меделем – странное решение арбитра.

Трансфер Неймара, будущее Гризманна и де Лигта: ядерное выступление президента Барселоны, на которое ответили ПСЖ и Атлетико. Гризманн отказывается тренироваться в Атлетико, "матрасники" применят санкции к Антуану, если тот не появится на предсезонных сборах. Мората стал полноценным игроком Атлетико, а Тео Эрнандес официально перешел в Милан.

Сенсация на Кубке африканских наций: Египет с Салахом уступил ЮАР на последних минутах и ​​вылетел из турнира. Нигерия в течение 3-х минут осуществила камбэк против Камеруна и пробилась в четвертьфинал турнира.

Украина

Премьер-лига определила лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона 2018/19 – в списке по два представителя Динамо и Шахтера. Лидер "горняков" Тайсон может воссоединиться с Фонсекой в Роме. Перспективный хавбек Дуелунд присоединился к Динамо на сборах в Австрии.

Александрия продолжает подготовку к следующему сезону. Бронзовый призер УПЛ расписал результативную ничью с бельгийским клубом.

Олимпик попрощался с тремя игроками – среди них лучший бомбардир команды. Карпаты официально потеряли еще одного защитника. Стало известно, кто сейчас комплектует львовский коллектив – это очень влиятельный агент.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе Вест Хэма – ждем возвращения на поле. А вот Руслан Малиновский тренируется отдельно от партнеров по Генку, а также не попадает в заявку на спарринги.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился голом за Гент в третьем подряд матче. Эдуард Соболь отличился ассистом в первом поединке за Брюгге, однако команда потерпела сокрушительное поражение. Кстати, фулбэка бельгийцам посоветовал Моуринью.

Владимир Костевич забил великолепный гол с дальней дистанции в матче против команды другого украинца.

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