Украина

Динамо победило Шкендию в предпоследнем спарринге на турецком сборе. Единственный гол был забит в концовке усилиями Богдана Леднева, а к киевлянам есть немало вопросов.

СК Днепр-1 подписал форварда Динамо Загреб – очередной новичок аутсайдера УПЛ.

Максим Коваль пропустил курьезный гол в Саудовской Аравии – почти копия знаменитого удара Роналдинью в ворота Англии на чемпионате мира-2002. Эдуард Соболь отличился голевым пасом в составе Брюгге.

Топ-матчи дня

Аталанта упустила победу, ведя 3:0 еще в первом тайме. Руслан Малиновский отыграл почти весь матч, а Виктор Коваленко не дебютировал из-за проблем с желудком. В центральном матче тура Серии А Ювентус легко одолел Рому.

Манчестер Юнайтед не смог обыграть Эвертон, а выход Андрея Ярмоленко не помог Вест Хэму набрать очередные 3 очка.

Реал с трудом победил аутсайдера Ла Лиги благодаря дублю центрального защитника.

Другие главные события

Реал потерял Серхио Рамоса на матчи 1/8 ЛЧ против Аталанты. Капитан "сливочных" был прооперирован и выбыл на длительный срок.

УЕФА готовит революционные изменения Лиги чемпионов – увеличение количества участников и новый формат без групп.

Трагедия в Аргентине – лучший бомбардир местного клуба совершил суицид. Ему было всего 30 лет.