Наши за рубежом

Руслан Малиновский вернулся в состав Аталанты. Сенсационное поражение бергамасков выбросило команду украинца из топ-4.

Владислав Супряга дебютировал за Сампдорию. Правда, вряд ли украинец мечтал именно о таком дебюте. Нападающий вышел на замену в первом тайме, но не сыграл даже полчаса – тренер заменил его после перерыва. Марко Джампаоло объяснил такое жесткое решение касательно украинского чемпиона мира. Единственное утешение для Супряги – команда выиграла 4:0.

Еще хуже получился дебют у Даниила Игнатенко. Украинец отыграл за Бордо всего 9 минут и получил прямую красную карточку. Здесь не утешил и результат – жирондинцы проиграли 0:5.

Даниил Сикан впервые сыграл за Ганзу. Его команда выиграла, нападающий результативными действиями не отличился.

Единственный, кто порадовал, – Марьян Швед. Бывший лидер Карпат снова отдал голевой пас в Бельгии.

Украина

Сборная Украины проиграла Испании в матче за бронзу Евро по футзалу. Самый успешный турнир "сине-желтых" за 17 лет, к сожалению, завершился без медалей. Чемпионом Европы стала Португалия, которая одолела Россию, проигрывая 0:2.

Шахтер отправился на второй сбор в Турцию. Два возвращения, но снова без Евгения Коноплянки, который пока не слишком удачно ищет новый клуб.

Харьковский Металлист оформил трансфер бразильца, которому пел Ярославский дифирамбы – новичок получил культовый номер.

Мир

Барселона перестреляла Атлетико в роскошном матче на Камп Ноу. Шедевр Жорди Альбы и голы других защитников подняли каталонцев в зону ЛЧ. Траоре и Обамеянг дебютировали за каталонскую команду.

Душан Влахович забил в первом матче за Ювентус. Голом отличился и другой дебютант туринцев.

Сенегал выиграл Кубок Африки впервые в своей истории. Садио Мане забил решающий пенальти в послематчевой серии с Египтом.

Жеребьевка Кубка Англии: Миколенко, Ярмоленко и Зинченко узнали соперников в 1/8 финала турнира.