Чемпионат мира-2022

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира. Португалия вышла в четвертьфинал, забив 6 голов Швейцарии. Роналду оставили в запасе, а его конкурент сделал хет-трик.

Испания сенсационно вылетела с Мундиаля от Марокко. Голкипер повторил легендарный рекорд Шовковского в серии пенальти, который невозможно превзойти.

Украина

Игорь Суркис озвучил приоритет Динамо на зимнем трансферном рынке. Артем Довбик объяснил, почему не намерен продлевать контракт с СК Днепр-1.

Анатолий Трубин интересует Ювентус – в конкурентах вратари из Серии А. Ворскла может расстаться с лучшим бомбардиром сезона.

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Роналду может стать одноклубником Зинченко – Арсенал сразится за Криштиану с клубами МЛС и Ближнего Востока. Бывший подопечный Шевченко приговорен к 6 годам за групповое изнасилование. Это'О грубо ударил фаната – камеры зафиксировали зверства легенды.