Украина

СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третье место. Ничего особенного, только очередной гол плюс пас Довбика – лучшего бомбардира и автора наибольшего суммарного количества результативных действий в УПЛ 2021/22.

Шахтер соперничает с Аталантой за Бога. Дончане предлагают Сассуоло свою дорогую звезду и 10 миллионов евро.

Петраков вызовет 2 новичков на сбор Украины перед Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022. Журналист Бурбас раскрыл фамилии абсолютных дебютантов. Главный тренер сборной подтвердил продуктивный разговор с Мудриком.

Екатерина Монзуль заняла 4 строчку в мире. Украинская судья расположилась на достойном месте в рейтинге арбитров-женщин по итогам 2021 года.

Экс-хавбек сборной Украины работает грузчиком. Бывший игрок Динамо, Днепра и Волыни очень хочет вернуться в футбол и не исключает возможности трудоустроиться в России.

Шахтер желает подписать нападающего, на которого претендует лондонский Арсенал. Оба клуба уже контактировали с агентом бразильского центрфорварда, который мог бы заменить травмированного Траоре. Цена вопроса – на уровне 15 миллионов евро.

ЛЧ

Бенфика – Динамо: матч ЛЧ рассудит скандальный рефери. Испанские СМИ даже заподозрили "заговор", вспомнив его прошлое, когда отдельные спорные решения арбитра протянули Барселону дальше в сумасшедшем камбеке против ПСЖ (6:1).

Динамо объявило заявку на "прощальный" матч в нынешнем сезоне еврокубков. Встречу с Бенфикой пропустит из-за коронавируса Томаш Кендзера. Команда Луческу столкнулась с неожиданными проблемами в аэропорту. Из-за неисправности самолета Динамо вылетело с опозданием и вынуждено прибывать в Лиссабон поздней ночью.

Зинченко вместе с Гвардиолой пришел на пресс-конференцию перед матчем ЛЧ. Украинец в канун дуэли с немецким Лейпцигом рассказал о своей особой роли в Манчестер Сити.

Шахтер – Шериф: Де Дзерби рассказал о мотивах в ЛЧ, возможности приглашения экс-помощника Шевченко, которого считает своим другом, и силу команды Юрия Вернидуба.

Мир

Малиновский эффектно сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в Манчестер Юнайтед, а вот Шевченко и Хави провалились без голов – подытоживаем евроуикенд.

Победитель Лиги чемпионов подписал контракт с Саутгэмптоном на 1 месяц. Довольно необычный трансфер свободного агента, успевшего поиграть за Челси и Манчестер Сити.

Дембеле сказал Хави, что покинет Барселону – чемпион мира 2018 соблазнился крупным финансовым предложением от аутсайдера АПЛ.