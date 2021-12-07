Главные новости футбола 6 декабря: Петраков зовет дебютантов в сборную Украины, проблемы Динамо перед финишем в ЛЧ
Украина
СК Днепр-1 уверенно победил Черноморец, вернувшись на третье место. Ничего особенного, только очередной гол плюс пас Довбика – лучшего бомбардира и автора наибольшего суммарного количества результативных действий в УПЛ 2021/22.
Шахтер соперничает с Аталантой за Бога. Дончане предлагают Сассуоло свою дорогую звезду и 10 миллионов евро.
Петраков вызовет 2 новичков на сбор Украины перед Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022. Журналист Бурбас раскрыл фамилии абсолютных дебютантов. Главный тренер сборной подтвердил продуктивный разговор с Мудриком.
Екатерина Монзуль заняла 4 строчку в мире. Украинская судья расположилась на достойном месте в рейтинге арбитров-женщин по итогам 2021 года.
Экс-хавбек сборной Украины работает грузчиком. Бывший игрок Динамо, Днепра и Волыни очень хочет вернуться в футбол и не исключает возможности трудоустроиться в России.
Шахтер желает подписать нападающего, на которого претендует лондонский Арсенал. Оба клуба уже контактировали с агентом бразильского центрфорварда, который мог бы заменить травмированного Траоре. Цена вопроса – на уровне 15 миллионов евро.
ЛЧ
Бенфика – Динамо: матч ЛЧ рассудит скандальный рефери. Испанские СМИ даже заподозрили "заговор", вспомнив его прошлое, когда отдельные спорные решения арбитра протянули Барселону дальше в сумасшедшем камбеке против ПСЖ (6:1).
Динамо объявило заявку на "прощальный" матч в нынешнем сезоне еврокубков. Встречу с Бенфикой пропустит из-за коронавируса Томаш Кендзера. Команда Луческу столкнулась с неожиданными проблемами в аэропорту. Из-за неисправности самолета Динамо вылетело с опозданием и вынуждено прибывать в Лиссабон поздней ночью.
Зинченко вместе с Гвардиолой пришел на пресс-конференцию перед матчем ЛЧ. Украинец в канун дуэли с немецким Лейпцигом рассказал о своей особой роли в Манчестер Сити.
Шахтер – Шериф: Де Дзерби рассказал о мотивах в ЛЧ, возможности приглашения экс-помощника Шевченко, которого считает своим другом, и силу команды Юрия Вернидуба.
Мир
Малиновский эффектно сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в Манчестер Юнайтед, а вот Шевченко и Хави провалились без голов – подытоживаем евроуикенд.
Победитель Лиги чемпионов подписал контракт с Саутгэмптоном на 1 месяц. Довольно необычный трансфер свободного агента, успевшего поиграть за Челси и Манчестер Сити.
Дембеле сказал Хави, что покинет Барселону – чемпион мира 2018 соблазнился крупным финансовым предложением от аутсайдера АПЛ.