Украина

12-й тур УПЛ завершился четырьмя поединками. В стартовом матче дня Олимпик обыграл Рух – львовяне и в дальнейшем не могут выиграть хотя бы одну игру. Миром завершился также матч Колоса и Александрии. Заря одолела ослабленный СК Днепр-1, а Десна вырвала победу над Ворсклой на последних секундах игры.

Динамо хочет вернуть Александара Драговича, который именно из киевского клуба перешел в Байер в 2016 году. Летом 2021-го у австрийца заканчивается контракт с "фармацевтами", а стороны продолжат переговоры о трансфере уже в зимнее окно. Также киевляне заинтересованы в трансфере лучшего бомбардира УПЛ.

Наши за рубежом

Марьян Швед разозлил наставника Мехелена, за который украинец выступает на правах аренды из Селтика. По словам тренера, нападающий ставит свои интересы выше командных. "Футбол 24" попытался разобраться в проблемах украинца и выяснить, что же происходит.

Евгений Чеберко помог ЛАСКу добыть важные 3 очка и возглавить турнирную таблицу чемпионата Австрии. Роман Яремчук отдал классный ассист за Гент, но его команда снова не смогла выиграть.

Мир

Тоттенхэм обыграл Арсенал в фирменном стиле Жозе Моуринью и вернулся на первое место АПЛ – Кейн стал рекордсменом дерби Северного Лондона. Ливерпуль тоже выиграл свой матч, догнав "шпор", но команда Клоппа имеет худшую разницу мячей.

Первые результаты расследования смерти Диего Марадоны раскрыли шокирующую халатность врача.

Без Неймара, Мбаппе и звезд Ливерпуля – IFFHS назвала команду лучших в 2020 году.