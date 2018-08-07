Главные новости футбола 6 августа: Супряга близок к переходу в Динамо, киевляне готовятся к Лиге чемпионов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 августа.

Динамо почти оформило переход Супряги

В понедельник СМИ сообщили, что нападающий сборной Украины U-19 и СК Днепр-1 Владислав Супряга стал игроком Динамо. Позже главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что пока не знает о переходе форварда, но и не опроверг его.

Сам игрок сообщил, что контракт с Динамо еще не подписывал. По неофициальной информации, Динамо предложило за Супрягу значительно больше, чем Аякс и РБ Лейпциг. Они были готовы отдать за нападающего 3 млн евро.

Славия – Динамо

Киевский клуб прибыл в Чехию на поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне полетели на матч без Шапаренко, но с Буэно и Сидклеем. Позже стало известно, что Динамо дозаявило Буэно на матчи УПЛ и ЛЧ.

На предматчевой пресс-конференции наставник "бело-синих" Хацкевич сказал, что Славия исповедует не только силовой футбол, ведь у них есть и креативные игроки. А капитан команды Сергей Сидорчук пошутил над советами Хацкевича по игре со Славией на втором этаже. Зато тренер Славии выделил 2-х игроков Динамо и успехи киевлян в еврокубках за последние 10 лет.

Другие топ-события

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника. Также в Лиге Европы Заря и Мариуполь узнали возможных соперников в плей-офф.

Испанская Барселона официально представила Видаля. Во время презентации чилиец сказал, что "Месси – лучший в истории" и сделал еще несколько громких заявлений. Технический секретарь "блаугранас" Эрик Абидаль заверил, что Барселона не меняет философию, комментируя переход Видаля.

Между тем Боруссия Д подтвердила переход Витселя. Бронзовый призер ЧМ-2018 рассказал, что после Мундиаля главной задачей для него был переезд из Китая в Европу.