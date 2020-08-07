Главные новости футбола 6 августа: стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы, Шахтер отпустил трех игроков

Лига Европы

"Футбол 24" узнал мнение эксперта и собрал реакцию на матч Шахтер – Вольфсбург. Кроме того, мы подготовили анализ, благодаря чему "горняки" вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

В заключительных матчах 1/8 финала Севилья выбила Рому, а Базель победил Айнтрахт и сыграет с Шахтером. Все пары 1/4 финала турнира.

Украина

Десна арендовала Михаила Мудрика, который уже дебютировал за черниговцев в спарринге. Талантливый вингер будет выступать за четвертую команду Украины в течение сезона 2020/21. Также "горняки" отдали еще двух игроков Мариуполю.

Благодаря победе над Вольфсбургом Шахтер поднялся в топ-15 клубного рейтинга УЕФА.

Заря продлила контракт одного из лидеров и подписала очередного новичка.

Болонья хочет подписать Владислава Супрягу, но форвард Динамо интересует еще несколько клубов Европы.

Мир

Рома официально меняет владельца. Сделка о продаже клуба завершена и обошлась американской компании почти в 600 млн евро.

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