Главные новости футбола 6 августа: голевой бенефис украинцев в Европе, шедевр Месси, смерть воспитанника Динамо на войне
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 августа.
Война в Украине
Очередная "футбольная" смерть на фронте. Воспитанник Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов.
Динамо бесплатно потеряло очередного легионера из-за боевых действий в Украине. Разрешение ФИФА привело к тому, что киевляне не получат ни одного евро за игрока, который обошелся в 4 млн.
Динамо, Шахтер и Заря определились, где будут проводить домашние матчи в УПЛ 2022/23.
Топ-матчи дня
Фулхэм остановил Ливерпуль на старте АПЛ – экс-звезда Шахтера классно дебютировал, шоу Митровича и Дарвина, уникальный Салах.
Лондонский Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать. Одноклубник украинца получил тяжелую травму и рискует выбыть из игры на длительный срок.
Украинец в европейском дерби ошеломил чемпиона Бельгии и посвятил гол отцу на передовой – идеальный прицел.
Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров забил дебютный гол за чешский Слован. Его команда выиграла 5:1 и лидирует в турнирной таблице.
Первым голом отличился и Даниил Игнатенко. Дебютант сборной Украины принес Бордо первую победу в чемпионате Франции.
ПСЖ начал сезон Лиги 1 с сокрушительной победы – феерия Неймара, Месси отдал магический ассист и забил уникальный шедевр.
Другие главные события
Роман Безус официально выбрал новую команду. Украинец будет выступать за титулованный клуб из Европы.
Виктор Цыганков может сыграть со Штурмом в ответном матче квалификации ЛЧ. Динамовец в ближайшее время вернется к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил первый поединок.
"Он будет в Динамо, это только вопрос времени": Игорь Суркис подтвердил приход новичка в Киев.