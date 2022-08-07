Лионель Месси и его гол бисиклетой / Getty Images

Война в Украине

Очередная "футбольная" смерть на фронте. Воспитанник Динамо погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Динамо бесплатно потеряло очередного легионера из-за боевых действий в Украине. Разрешение ФИФА привело к тому, что киевляне не получат ни одного евро за игрока, который обошелся в 4 млн.

Динамо, Шахтер и Заря определились, где будут проводить домашние матчи в УПЛ 2022/23.

Топ-матчи дня

Фулхэм остановил Ливерпуль на старте АПЛ – экс-звезда Шахтера классно дебютировал, шоу Митровича и Дарвина, уникальный Салах.

Лондонский Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать. Одноклубник украинца получил тяжелую травму и рискует выбыть из игры на длительный срок.

Украинец в европейском дерби ошеломил чемпиона Бельгии и посвятил гол отцу на передовой – идеальный прицел.

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров забил дебютный гол за чешский Слован. Его команда выиграла 5:1 и лидирует в турнирной таблице.

Первым голом отличился и Даниил Игнатенко. Дебютант сборной Украины принес Бордо первую победу в чемпионате Франции.

ПСЖ начал сезон Лиги 1 с сокрушительной победы – феерия Неймара, Месси отдал магический ассист и забил уникальный шедевр.

Другие главные события

Роман Безус официально выбрал новую команду. Украинец будет выступать за титулованный клуб из Европы.

Виктор Цыганков может сыграть со Штурмом в ответном матче квалификации ЛЧ. Динамовец в ближайшее время вернется к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил первый поединок.

"Он будет в Динамо, это только вопрос времени": Игорь Суркис подтвердил приход новичка в Киев.