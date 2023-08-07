Трансферы наших

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании. Артем получил забавный прием в Жироне и успел дебютировать за новый клуб. Виктор между тем забил шедевральный гол участнику Лиги чемпионов.

Малиновский не попал в заявку Марселя на Лигу чемпионов. Руслан согласился перейти в Торино. Шахтер договорился с Бенфикой о трансфер Анатолия Трубина – известны финансовые условия.

Украина

СК Днепр-1 без Довбика дожал новичка УПЛ – роскошные пушки перекрыли 70 минут слабого футбола в большинстве. Колос дожал Черноморец и опередил Шахтер.

Кривбасс в матче с тремя пенальти и удалением уверенно победил Зарю. Рух разгромил Ворсклу – Климчук оформил дубль, Павлюк добил полтавчан автоголом года.

Мир

Тоттенхэм эффектно разбил Шахтер в благотворительном матче. Пятов попрощался без пропущенных, Кейн забил 4 при 12 сейвах Ризныка, дебют новичка.

Арсенал выиграл Суперкубок Англии в серии пенальти с Ман Сити – спасение на 90+11, Зинченко нажил серьезного конкурента.

Роналду забил гол в третьем матче подряд и помог Аль-Насру выбить из арабской ЛЧ действующего победителя. Буффон получил работу в сборной Италии – один из первых матчей будет против Украины.