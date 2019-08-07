toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 6 августа: Динамо стартовало в Лиге чемпионов с поражения, шаг Реброва к групповому этапу

7 августа 07:00 293 Читати українською
Главные новости футбола 6 августа: Динамо стартовало в Лиге чемпионов с поражения, шаг Реброва к групповому этапу
Главные новости футбола 6 августа / sporza

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 августа.

Лига чемпионов

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон. Киевляне проиграли Брюгге в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол во встрече бельгийцы забили с пенальти. Александр Хацкевич все же оптимистично настроен перед ответной встречей.

Ференцварош Сергея Реброва на выезде сыграл вничью с загребским Динамо – Александр Зубков помог забить гол. Команда украинцев стала фаворитом на выход в следующий раунд. Аякс расписал яркую ничью с ПАОКом, Копенгаген "отскочил" в игре с Црвеной Звездой, а АПОЭЛ неожиданно уступил Карабаху.

Украина

Премьер-лига сменила титульного спонсора и представит новую эмблему. Динамо дозаявило сразу 12 игроков на УПЛ 2019/20. Шахтер, в свою очередь, заявил молодого форварда на сезон.

Ворскла подписала хавбека Порту, а голкипер сборной Украины U-19 близок к переходу в испанский клуб. Евгений Селезнев назвал место, где хочет продолжить карьеру.

Мир

Уэйн Руни станет играющим тренером английского клуба. Лондонский Арсенал продал капитана команды во Францию. Тоттенхэм решил воспользоваться пассивностью "канониров" и подписать звезду Барселоны.

Реал сделает финальное предложение Манчестер Юнайтед по Полю Погба – Мадрид включит в соглашение двух своих звезд. В то же время Гарет Бейл получил 2 варианта продолжения карьеры.

Криштиану Роналду и Жоау Фелиш претендуют на приз лучшему португальском игроку сезона, а Паулу Фонсека – на титул лучшему тренеру.

blog_ava
Заря расписала выездную ничью с ЦСКА в ЛЕ – "армейцы" не удивили, "мужики" не впечатлили, но остались фаворитами
02:00
400
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
54
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук