Главные новости футбола 6 августа: Динамо стартовало в Лиге чемпионов с поражения, шаг Реброва к групповому этапу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 августа.

Лига чемпионов

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон. Киевляне проиграли Брюгге в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол во встрече бельгийцы забили с пенальти. Александр Хацкевич все же оптимистично настроен перед ответной встречей.

Ференцварош Сергея Реброва на выезде сыграл вничью с загребским Динамо – Александр Зубков помог забить гол. Команда украинцев стала фаворитом на выход в следующий раунд. Аякс расписал яркую ничью с ПАОКом, Копенгаген "отскочил" в игре с Црвеной Звездой, а АПОЭЛ неожиданно уступил Карабаху.

Украина

Премьер-лига сменила титульного спонсора и представит новую эмблему. Динамо дозаявило сразу 12 игроков на УПЛ 2019/20. Шахтер, в свою очередь, заявил молодого форварда на сезон.

Ворскла подписала хавбека Порту, а голкипер сборной Украины U-19 близок к переходу в испанский клуб. Евгений Селезнев назвал место, где хочет продолжить карьеру.

Мир

Уэйн Руни станет играющим тренером английского клуба. Лондонский Арсенал продал капитана команды во Францию. Тоттенхэм решил воспользоваться пассивностью "канониров" и подписать звезду Барселоны.

Реал сделает финальное предложение Манчестер Юнайтед по Полю Погба – Мадрид включит в соглашение двух своих звезд. В то же время Гарет Бейл получил 2 варианта продолжения карьеры.

Криштиану Роналду и Жоау Фелиш претендуют на приз лучшему португальском игроку сезона, а Паулу Фонсека – на титул лучшему тренеру.