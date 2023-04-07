Украина

ФИФА обнародовала первый в 2023 году рейтинг национальных команд. Сборная Украины потеряла 4 позиции, а на вершине оказалась Аргентина, ставшая в декабре 2022-го чемпионом мира.

Виктор Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне – стало известно, сколько игрок сборной Украины зарабатывает в Испании.

Роман Безус заработал красную карточку, Беседина проигнорировали – команда украинцев упустила победу в Кубке Кипра.

В боях за Украину погиб известный фанат Карпат.

Трансферы и назначения

Челси официально получил нового тренера. Им стал Фрэнк Лэмпард, который будет тренировать команду Михаила Мудрика до завершения сезона 2022/23.

Жозе Моуринью может стать самым богатым тренером в истории. Португалец получил сразу три варианта продолжения карьеры.

Украинцев в Англии стало больше. Нападающий Колоса стал игроком 6-кратного чемпиона страны.

Михаил Мудрик – второй худший новичок Челси: приговор украинцу от прессы и намек на летний уход.

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