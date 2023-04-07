Главные новости футбола 6 апреля: Мудрик получил нового тренера и услышал плохой сигнал, Украина упала в рейтинге ФИФА
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 6 апреля.
Украина
ФИФА обнародовала первый в 2023 году рейтинг национальных команд. Сборная Украины потеряла 4 позиции, а на вершине оказалась Аргентина, ставшая в декабре 2022-го чемпионом мира.
Виктор Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне – стало известно, сколько игрок сборной Украины зарабатывает в Испании.
Роман Безус заработал красную карточку, Беседина проигнорировали – команда украинцев упустила победу в Кубке Кипра.
В боях за Украину погиб известный фанат Карпат.
Трансферы и назначения
Челси официально получил нового тренера. Им стал Фрэнк Лэмпард, который будет тренировать команду Михаила Мудрика до завершения сезона 2022/23.
Жозе Моуринью может стать самым богатым тренером в истории. Португалец получил сразу три варианта продолжения карьеры.
Украинцев в Англии стало больше. Нападающий Колоса стал игроком 6-кратного чемпиона страны.
Михаил Мудрик – второй худший новичок Челси: приговор украинцу от прессы и намек на летний уход.
Другие главные события
Барселона – Реал: глупый поступок звездного новичка перечеркнул сезон реинкарнация Роналду на Камп Ноу.
xG: удивительные циферки или лучшее, что у нас есть – сколько Мудрик имел на первый гол в АПЛ и как Малиновский ломает систему.
Определились финалисты Кубка Франции – сказка обидчиков Малиновского завершилась.