Главные новости футбола 6 апреля: Гвардиола потерял мать, умер особенный тренер, Роналду готовится подорвать рынок

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 апреля.

Украина

Динамо требует денег в двух бразильских грандов. Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов.

Томас Гримм признался, кто должен его заменить в кресле президента УПЛ. Алексей Михайличенко нашел причину, которая может помешать быстрому возобновлению УПЛ.

"Пропустил от Италии – и тут началось": Андрей Пятов дал "Футбол 24" эксклюзивное интервью о Динамо, семейной драме, крестном отце и "пора заканчивать". "Нам повезло в Киеве": супергол Шевченко, катастрофа украинца – как матч Динамо стал ключом для подвига в Лиге чемпионов.

Коронавирус

Пеп Гвардиола потерял мать – она ​​умерла от коронавируса. "Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом. Призер ЧМ-2002 Рюштю выписан из больницы – экс-голкипер Барселоны победил COVID-19.

ФИФА приняла ряд важных решений по сезону 2019/20. Клубы Серии А договорились об урезании зарплат на период пандемии. Манчестер Юнайтед решил отказаться от госпрограммы сохранения рабочих мест – Ливерпуль после позора изменил мнение.

Европа

Умер экс-тренер Реала и Барселоны Радомир Антич. Это уникальная фигура в испанском футболе, поскольку он был единственным тренером, который работал с тремя китами местного футбола. С Атлетико Антич брал Примеру.

Криштиану Роналду может вернуться в Испанию – Ювентус готов к переговорам и уже назвал цену. "Старая синьора" готовит трансферную бомбу – экс-звезда Шахтера и еще двое игроков будут принесены в жертву. Погба приблизился к Реалу – королевский клуб получил несколько козырей.

Моратти не исключил перехода Месси в Интер, а Барселона отреагировала на заигрывания "нерадзурри" с Лионелем. А еще каталонцы определились с будущим Гризманна. Неймар и Мбаппе не покинут ПСЖ – коронавирус и УЕФА существенно помогли парижанам.