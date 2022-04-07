Лига чемпионов

Реал уверенно победил Челси в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Героем стал Бензема, отличившийся хет-триком. Бавария неожиданно проиграла Вильярреалу. Все обошлось минимальным поражением Мюнхена, но аутсайдер мог даже устроить разгром.

Украина и украинцы

Ультрас Динамо погиб в боях за Мариуполь. Игорь Беланов с автоматом в руках защищает Украину, хотя раньше обладатель "Золотого мяча" кичился связями с верхушкой России.

Динамо официально отпустило Цитаишвили в Польшу – Гио будет выступать за краковскую Вислу. Легия нашла способ перевести доход с продажи билетов на матч против Динамо в обход Суркисов. Луческу намерен организовать еще несколько матчей – Манчестер Сити и Рома среди потенциальных соперников Динамо.

Виталий Миколенко заработал пенальти и первое результативное действие в Англии, но его Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли. Де Дзерби не собирается покидать Шахтер. Итальянец скоро воссоединится с футболистами.

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ФИФА хочет увеличить игровое время матчей – изменения могут вступить в силу уже на ЧМ-2022. Куман официально возглавит сборную Нидерландов после Мундиаля.