Главные новости футбола 6 апреля: Бавария уничтожила Боруссию Д, Барселона дожала Атлетико, Малиновский оформил дубль

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 апреля.

Европа

В битве за лидерство Бундеслиги мюнхенская Бавария разгромила дортмундскую Боруссию. Тренерский штаб и футболисты "черно-желтых" тотально разочаровали, а соперник сделал их стандартами и не только. Один из героев встречи Роберт Левандовски оформил дубль и забил 200 голов в немецком первенстве – скорее него столько наколотила только одна легенда. Бавария возглавила турнирную таблицу с одним очком преимущества, но Нико Ковач считает, что ничего еще не решено.

В поединке лидеров Примеры была серьезная борьба – Барселона на последних минутах вырвала победу у Атлетико. Правда, в чемпионской гонке здесь все печально, ведь после выигрыша над ближайшим преследователем каталонцы имеют 11 очков гандикапа. Реал приблизился на расстояние двух пунктов от второй строчки, одолев в тяжелом матче Эйбар.

Центральный матч дня в Серии А принес очередную победу Ювентуса. Юная звезда "бьянконери" Мойзе Кин продолжает штамповать для команды зачетные баллы – на его счету решающий гол в ворота Милана. Рома минимально одолела Сампдорию и приблизилась к зоне Лиги чемпионов.

Украинцы за рубежом

В топ-чемпионатах наши футболисты не играли. Манчестер Сити без травмированного Александра Зинченко обыграл Брайтон и вышел в финал Кубка Англии. А Евгений Коноплянка по неизвестным причинам не попал даже в заявку на матч Шальке в Бундеслиге – "кнаппен" на последних минутах проиграли недавнем сопернику Шахтера Айнтрахту.

За сборников отбивался Руслан Малиновский, который отметился двумя голами в чемпионате Бельгии. Благодаря этому его Генк обыграл Гент Яремчука и Безуса. Хорошие новости для будущего первого номера национальной команды – Зидан хочет, чтобы Андрей Лунин стал вторым голкипером Реала.

Малага с Евгением Селезневым проиграла Гранаде – украинец получил средний балл в команде. Ференцварош Реброва разгромно победил в Венгрии и захотел выкупить Ивана Петряка у Шахтера.

Украина

В 23-м туре УПЛ Десна на выезде уверенно победила Олимпик – героем встречи стал Сергей Старенький, в активе которого гол и ассист. Дуэль аутсайдеров завершилась тем, что Арсенал-Киев разобрался с Черноморцем. Столичная команда отличилась тремя голами и сократила отставание от спасительного места до минимума.

Сегодня состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины. В центральном поединке Шахтер будет принимать Динамо. Анонс встречи вскоре читайте на "Футбол 24".