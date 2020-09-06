Испания – Украина

Сборная Украины заканчивает подготовку ко второму матчу Лиги наций – сегодня "сине-желтые" встретятся с Испанией. Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от поединка, а Луис Энрике решил не раскрывать всех козырей.

"Эта команда имеет большую проблему": чего боятся испанцы перед матчем с Украиной – неожиданный прогноз и роль Шевченко. "Украина – сильнее, чем кажется", – Marca предостерегает сборную Испании перед поединком Лиги наций.

Мы подготовили прогноз на матч Лиги наций и рассказали, где смотреть встречу. "Кому нужен Месси, когда у нас есть Зинченко?": фанаты Манчестер Сити в восторге от украинца и критикуют Гвардиолу.

Европа

В рамках Лиги наций Франция одолела Швецию эффектным голом Мбаппе, а Англия драматично дожала Исландию. Португалия без Роналду разгромила Хорватию – конкурент Зинченко шедевральным голом начал избиение. Жерсон Родригес голом вырвал победу для Люксембурга.

Вулверхэмптон побил клубный рекорд, подписав юного форварда Порту. Вест Хэм продал конкурента Ярмоленко за 18 млн фунтов. Зидан настроен продолжить распродажу Реала – в зоне риска еще четыре игрока.

Лионель Месси присоединится к тренировкам Барселоны – известна дата возвращения аргентинца. Рональд Куман отстранил Суареса и Видаля от командных тренировок, а Депай близок к переходу в каталонский клуб.

Украина и украинцы

Динамо минимально обыграло Колос в контрольном матче. Артем Кравец отличился дебютным голом после возвращения, а Никита Бурда получил серьезную травму. Динамо может потерять защитника на полгода – СМИ сообщает о тяжелом диагнозе. Шахтер неожиданно проиграл Олимпику в товарищеском матче – "горняки" пропустили 2 мяча еще до перерыва.

Роман Григорчук официально возглавил Шахтер Солигорск, где раньше работал Юрий Вернидуб. Орест Кузык перешел в иностранный чемпионат.

Стартовали нижние дивизионы чемпионата Украины. В Первой лиге Кремень сенсационно обыграл Волынь в матче с тремя удалениями, а Металлист 1925 не додавил тернопольскую Ниву. Во Второй лиге Металл уничтожил Днепр Черкассы, Реал Фарма уступил Кривбассу, МФК Металлург разгромил Никополь.