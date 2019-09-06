toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 5 сентября: сборная Украины прибыла в Литву, феерический старт тура квалификации к Евро-2020

07:00 108 Читати українською
Главные новости футбола 5 сентября: сборная Украины прибыла в Литву, феерический старт тура квалификации к Евро-2020
Сборная Украины в аэропорту / фото УАФ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 сентября.

Литва – Украина

Сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч отбора к чемпионату Европы-2020 против команды Литвы. "Сине-желтые" потеряли Шведа перед матчем с литовцами.

По словам Андрея Шевченко, Ярмоленко готов сыграть полный матч, а Евгений Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса в спарринге.

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от поединка сборных Литвы и Украины.

Квалификация к Евро-2020

Между тем Италия в большинстве дожала сборную Армении в отборе к Евро-2020 – видео голов и обзор поединка.

Зато Испания едва не упустила победу над Румынией, а Ирландия вырвала ничью в поединке со Швейцарией.

Битва "динамовцев", дуэль соперников Украины и новая серия великого противостояния – главные фишки 5-го тура евроотбора.

Другие топ-события

ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную года – Роналду, Месси, ван Дейк и Ко в списке.

Туринский Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед, а Хосеп Гвардиола уже определился с трансферной целью Манчестер Сити на зимнее окно.

Полтавская Ворскла усилилась воспитанником Барселоны, игравшем в дубле Ливерпуля, а киевское Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы.

blog_ava
Довбик феерично дебютировал за Сеннерюск – украинец дублем помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка Дании
00:14
62
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 5 сент537 Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
10
час
:
14
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук