Главные новости футбола 5 сентября: сборная Украины прибыла в Литву, феерический старт тура квалификации к Евро-2020

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 сентября.

Литва – Украина

Сборная Украины прибыла в Вильнюс на матч отбора к чемпионату Европы-2020 против команды Литвы. "Сине-желтые" потеряли Шведа перед матчем с литовцами.

По словам Андрея Шевченко, Ярмоленко готов сыграть полный матч, а Евгений Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса в спарринге.

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от поединка сборных Литвы и Украины.

Квалификация к Евро-2020

Между тем Италия в большинстве дожала сборную Армении в отборе к Евро-2020 – видео голов и обзор поединка.

Зато Испания едва не упустила победу над Румынией, а Ирландия вырвала ничью в поединке со Швейцарией.

Битва "динамовцев", дуэль соперников Украины и новая серия великого противостояния – главные фишки 5-го тура евроотбора.

Другие топ-события

ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную года – Роналду, Месси, ван Дейк и Ко в списке.

Туринский Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед, а Хосеп Гвардиола уже определился с трансферной целью Манчестер Сити на зимнее окно.

Полтавская Ворскла усилилась воспитанником Барселоны, игравшем в дубле Ливерпуля, а киевское Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы.