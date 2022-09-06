Украина

Сборная Украины объявила заявку на матчи Лиги наций – Петраков вызвал всего двух нападающих. УАФ запретили избирать президента – Печерский районный суд удовлетворил иск легенды одесского футбола.

Металлист уверенно победил Александрию, играя в меньшинстве с 35-й минуты. Минай расписал ничью с Колосом в матче с двумя пенальти.

Лига чемпионов

Шахтер сегодня проведет первый матч в Лиге чемпионов. "Горняки" встречаются с РБ Лейпциг. Анонс поединка в скором времени появится на сайте. Явным фаворитом считаются немцы. Узнайте, где смотреть матч ЛЧ.

Игорь Йовичевич обещает боевой матч. Наставник Лейпцига выделил козыри Шахтера. Степаненко похвалил соперника и рассказал о духе украинцев. Голкипер РБ высказался о войне в Украине и плане на Шахтер.

Малиновский

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав Аталанты. Украинец помог бергамаскам переиграть команду Берлускони. Аталанта возглавила Серию А, а Малиновский раскрылся в новой роли и крутым пасом дал победный импульс. Малиновскому уже поздно в АПЛ: почему украинец остался в Аталанте и что будет дальше?