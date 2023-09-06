Трансферы

Сидорчук официально перешел из Динамо к аутсайдеру чемпионата Бельгии. Сергей трогательно попрощался с клубом после 11 лет выступлений. Динамо выбрало нового капитана.

Динамо близко к потери второго суперветерана. Шахтер официально раздал 3 игроков другим клубам УПЛ. Экс-вингер молодежной сборной Украины официально трудоустроился в Европе.

Украина

Сборная Украины понесла серьезную потерю на матчи с Англией и Италией. Ребров пополнил штаб национальной сборной тренером Динамо.

УАФ подделала подпись Коллины в документе на большую сумму. Украинских арбитров вызывают в полицию для расследования уголовного производства.

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов 2023/24. Рух получил соперника в Юношеской лиге УЕФА 2023/24.

Мир

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