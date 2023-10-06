Главные новости футбола 5 октября: вторая победа Украины в еврокубках, Барселона потеряла лидера на Шахтер
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 5 октября.
Антверпен – Шахтер
"Пусть будет 0:7 от Барсы, но...": Шахтер впервые повторил подвиги Динамо, чем занимается Срна, а кто – Левен матча. Реакция на камбек Шахтера в матче Лиги чемпионов.
Шахтер был любительской командой, а стал бесподобен. Шок, ярость из-за судей и наказание от "горняков" в бельгийских СМИ.
"Это худшая команда ЛЧ": Шахтер продает нового Мудрика – Ракицкий легенда, отказ от топ-трансфера, а фанаты возмущены.
Еврокубки
Заря вымучила победу над Брейдабликом и вышла на 2 место группы Лиги конференций – динамовец забил дебютный гол, безумие Герреро. Лучшая неделя Украины в евросезоне – обе оставшиеся наши команды выиграли свои матчи.
Лига Европы: экс-звезда Динамо спасает лидерство в группе смерти, Де Дзерби на дне, Вест Хэм снова победил. Рома разгромила Серветт, Славия вытерла ноги о Шериф с Ковалем, Байер выстоял с Мольде. Ливерпуль победил Унион в битве братьев, Таловеров стал лучшим в матче ЛАСКа, обидчик Днепра-1 сохраняет лидерство.
Лига конференций: Гент возглавил группу Зари, обидчик Динамо сенсационно проиграл, неудача Михайличенко с аутсайдером Команда украинца получила 1:7, Фред отдал ассист, Астон Вилла вырвала победу в добавленное время.
Другие главные события
Роберт Левандовски не сыграет с Шахтером и пропустит Эль Класико – шокирующий вердикт для поляка, травмировавшегося в матче против Порту.
Интер Майами без Месси потерпел очередное фиаско в МЛС – Кривцов снова стал одним из лучших.
Дарио Срна прокомментировал слухи о приглашении в Шахтер экс-тренера Марселя.
Украина – Италия: определилась арена, которая примет решающий матч отбора к Евро-2024.