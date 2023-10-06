Антверпен – Шахтер

"Пусть будет 0:7 от Барсы, но...": Шахтер впервые повторил подвиги Динамо, чем занимается Срна, а кто – Левен матча. Реакция на камбек Шахтера в матче Лиги чемпионов.

Шахтер был любительской командой, а стал бесподобен. Шок, ярость из-за судей и наказание от "горняков" в бельгийских СМИ.

"Это худшая команда ЛЧ": Шахтер продает нового Мудрика – Ракицкий легенда, отказ от топ-трансфера, а фанаты возмущены.

Еврокубки

Заря вымучила победу над Брейдабликом и вышла на 2 место группы Лиги конференций – динамовец забил дебютный гол, безумие Герреро. Лучшая неделя Украины в евросезоне – обе оставшиеся наши команды выиграли свои матчи.

Лига Европы: экс-звезда Динамо спасает лидерство в группе смерти, Де Дзерби на дне, Вест Хэм снова победил. Рома разгромила Серветт, Славия вытерла ноги о Шериф с Ковалем, Байер выстоял с Мольде. Ливерпуль победил Унион в битве братьев, Таловеров стал лучшим в матче ЛАСКа, обидчик Днепра-1 сохраняет лидерство.

Лига конференций: Гент возглавил группу Зари, обидчик Динамо сенсационно проиграл, неудача Михайличенко с аутсайдером Команда украинца получила 1:7, Фред отдал ассист, Астон Вилла вырвала победу в добавленное время.

Другие главные события

Роберт Левандовски не сыграет с Шахтером и пропустит Эль Класико – шокирующий вердикт для поляка, травмировавшегося в матче против Порту.

Интер Майами без Месси потерпел очередное фиаско в МЛС – Кривцов снова стал одним из лучших.

Дарио Срна прокомментировал слухи о приглашении в Шахтер экс-тренера Марселя.

Украина – Италия: определилась арена, которая примет решающий матч отбора к Евро-2024.