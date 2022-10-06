"Футбол 24" представляет дайджест топ-событий за 5 октября 2022 года. Украина претендует на ЧМ-2030, Рух идет дальше в юношеской ЛЧ, Шахтер переживает двойное фиаско на поле Реала.

Лига чемпионов

Реал обыграл Шахтер, нанеся команде Йовичевича первое поражение в сезоне. 11 сейвов Трубина, 47 ударов на двоих за матч ЛЧ. Мудрик берет пример с Винисиуса, но не в том, что надо. Лунин и шедевр Зубкова оказались в тени. Есть и позитив. Шахтер сохранил 2 место после победы Лейпцига над Селтиком, но дальше "горняков" уже устроит лишь ничья главных соперников.

Челси неожиданно разгромил Милан, Манчестер Сити с дублем Холанда деклассировал Копенгаген, Боруссия Д одолела Севилью. Бенфика сдержала ПСЖ в Лиге чемпионов, несмотря на шикарный гол Месси, Ди Мария в одиночку обыграл Маккаби для Ювентуса.

Украина

Реал поиздевался над беззубым Шахтером в Юношеской лиге УЕФА. Забитые 6 голов позволили Мадриду стать лидером группы. Рух U-19 вышел в финал "альтернативного" плей-офф Юношеской лиги УЕФА – арбитр наскандалил в обе стороны.

Украина, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение Мундиаля. Известны первые детали заявки на проведение ЧМ-2030. Война, большие расстояния, роль Украины наряду с Испанией и Португалией.

СК Днепр-1 рискует потерять капитана. Украинцу предлагают безумную зарплату в МЛС.

Наши за границей

Малиновский может спровоцировать трансферную дуэль Интера и Ювентуса. Дешевый переход или обмен на другого футболиста в игре. Малиновский потерял 2 место в рейтинге результативности дальних ударов в топ-чемпионатах, который возглавляет Месси.

"Возможно, слышали, как болтал с украинцем": экс-капитан Арсенала 6 лет шел к признанию, которое Зинченко получил за 3 недели. К слову украинский универсал не тренировался с Арсеналом накануне матча Лиги Европы. Английские журналисты считают, что Зинченко берегут на Ливерпуль.