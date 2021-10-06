Финляндия – Украина

Финляндия была вынуждена сделать два изменения в составе на матч с Украиной. Сборная Украины провела очередную тренировку и встретилась с детьми, которым футболисты помогают с лечением.

Финляндия – Украина: Пукки настроен обыграть команду Петракова – лидер финнов отметил дополнительный стимул. "Чтобы ты финнов порвал на куски: Пукки, Юкки и Тутукки", – Петраков "зажег" на тренировке сборной Украины.

Европа

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