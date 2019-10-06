Главные новости футбола 5 октября: Десна вернулась на 2 место УПЛ, Ливерпуль и Реал оторвались во главе топ-чемпионатов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 октября.

Украина

Десна на последних минутах дожала Олимпик и вышла на второе место УПЛ. Обойти в турнирной таблице Динамо черниговцам помог гол Дениса Фаворова перед финальным свистком. Киевляне в то же время сообщили срок реабилитации Бурды после операции и дату возвращения из лазарета Бойко.

В другом матче игрового дня Львов в меньшинстве отобрал очки у Зари. К слову, "горожане" оказались в меньшинстве после странного удаления Педро за неприличный жест. Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя – спасительный гол горожанам удалось забить 90+2-й минуте.

Европа

Ливерпуль продолжил идеальный поход по чемпионату Англии, вырвав трудную победу над Лестером. Мерсисайдцы оторвались от конкурентов на 8 очков и повторили собственное достижение 34-летней давности. Сенсация дня – уничтожение Тоттенхэма от Брайтона. "Шпоры" пропустили три "сухих" гола, а Льорис допустил ужасную ошибку, которая стоила ему травмы.

Реал ярко перестрелял Гранаду в матче лидеров Примеры и оформил гандикап в 4 пункта на вершине таблицы. Азар забил дебютный гол в официальных матчах, Модрич сотворил шедевр, а Бензема традиционно был суперполезным на поле.

В Бундеслиге был день сенсаций: Бавария уступила Хоффенхайму, Шальке и Боруссия Д лишились побед на последних секундах, а РБ Лейпциг не сумел обыграть Байер.

Милан с огромным трудом одолел Дженоа. При этом появляются слухи, что Гаттузо может снова возглавить "россонери" – наставник вернется в клуб при одном условии.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на матч АПЛ. К сожалению, продлить свою голевую серию против Кристал Пэлас он не сумел, но отдал предголевой пас, создал лучший момент и получил замечательную прессу.