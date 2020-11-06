Заря – АЕК

Заря продолжила проваливаться в еврокубках. Луганчане дома разгромно проиграли АЕКу и почти потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Украинская команда забила один красивый гол, но пропустила четыре.

Виктор Скрипник назвал причины фиаско своих подопечных, а голкипер Зари очень эмоционально прокомментировал очередное поражение. Футболисты признаются, что им стыдно за такие выступления. У "черно-белых" – лишь одна победа в семи последних матчах во всех турнирах.

Лига Европы

Третий тур Лиги Европы в целом не сложился для наших земляков. Роман Яремчук ассистом не спас Гент, Тарас Качараба поспособствовал издевательству Хоффенхайма, а другие украинцы даже не вышли на поле. Лестер уничтожил Брагу и возглавил группу Зари.

Бенфика в меньшинстве осуществила впечатляющий камбэк против Рейнджерс, Паулу Фонсека одержал феерическую победу, а Лилль опозорил Милан на Сан-Сиро. Кейн отпраздновал двойной юбилей победой Тоттенхэма, Арсенал оформил камбэк, а форвард Шахтера голом наказал Карабах.

Динамо после Барселоны

Динамо накануне ослабленным составом достойно сыграло с Барселоной, после чего в адрес киевлян посыпались комплименты. Испанские СМИ о Барселона – Динамо: Месси сошел с ума, вердикт судей за гол, украинец – лучший в ЛЧ за 7 лет. Лидер каталонцев отметил уровень игры Динамо.

"Шабанов заинтересовал Баварию": у Динамо есть тренер, за Украину спокойно – реакция соцсетей. "У Динамо отобрали чистый гол": почему Барселоне забили только один, кто фаворит Классического и реальна ли отставка Каштру – наш эксперт прокомментировал матчи ЛЧ.

Отдельной похвалы заслужил Руслан Нещерет, который совершил дюжину ярких сейвов. Молодой голкипер попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов. Нещерет ошеломил Месси и заставил нервничать Барселону – как за 2 недели пройти путь от неудачника до героя благодаря случайности.