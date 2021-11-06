Украина

Стартовал 14-й тур УПЛ. В первом поединке Александрия обыграла Металлист 1925, прервав полосу неудач в чемпионате.

"Если бы знал, где упаду, то себе подстелил бы": Назарий Русин – о Луческу, ужасном времени в Легии и конкуренции с Довбиком.

УАФ продлила контракт с Лучано Лучи, хотя накануне появились слухи о приезде нового главы Комитета арбитров.

Стали известны подробности травмы Андрея Ярмоленко. Вингер сборной Украины успеет восстановиться от повреждения ребра и сможет сыграть в решающем матче сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Агент лидера Зари прокомментировал неожиданный перевод игрока в дубль.

Барселона

Легенда "сине-гранатовых" Хави Эрнандес станет главным тренером Барселоны. Катарский Аль-Садд сообщил, что получит 5 млн евро компенсации за досрочный уход наставника. Это заявление удивило каталонцев, которые сделали ответный ход, но позже все детали таки были улажены. Наставник уже попрощался с игроками и персоналом Аль-Садда.

Ожидается, что официально о назначении Хави объявят в субботу, а тренер подпишет контракт до лета 2024 года.

Другие главные события

Лионель Месси получит "Золотой мяч" по итогам 2021 года. Об этом заявило ведущее португальское СМИ.

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