Главные новости футбола 5 ноября: Барселона не справилась со Славией, Интер проиграл Боруссии Д, Шевченко вызвал новичка

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 ноября.

Динамо Загреб – Шахтер

Луиш Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов с весомыми потерями, а также пообщался с прессой перед поединком.

Форвард донетчан Жуниор Мораес верит в шансы Шахтера выйти в плей-офф ЛЧ. Наставник загребского Динамо Ненад Белица дал пресс-конференцию накануне встречи с "горняками". Тем временем Дани Ольмо назвал историческим матч против Шахтера.

Лига чемпионов

Испанская Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу – видеообзор поединка против пражан.

Зато Боруссия Д в зрелищном матче победила Интер – "шмели" устроили камбэк после двух пропущенных голов в первом тайме. Также Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом.

Эрлинг Холанд отличился в четвертом подряд матче ЛЧ и обновил историческое достижение. А Жерар Пике пробился в топ-5 игроков Барселоны по количеству сыгранных матчей в турнире.

Другие топ-события

Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины хавбека Зари Иванисеню. А почетный президент Ворсклы Жеваго скрывается в Европе от следствия.

Фабио Гроссо стал новым тренером Брешии – аутсайдера Серии А. Между тем Вест Хэм недоволен работой Пеллегрини и может вскоре его уволить.

Кореец Сон избежал дисквалификации за жесткий фол против Гомеша в матче АПЛ. Североамериканская МЛС назвала самого ценного игрока сезона-2019.