Украина

Шахтер поиздевался над Металлистаом 1925. "Горняки" забили 7 мячей, шедевром отличился Ракицкий. Заря победила Ворсклу в УПЛ – фантастический камбэк имени Динамо опустил Луческу на 4 место. Рух на выезде одолел Металлист, взяв реванш за поражение в первом круге.

Европа

Ливерпуль унизил МЮ в матче АПЛ, забив 7 по примеру Шахтера. Салах оформил 2+2 и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а Дарвин и Гакпо отличились дублями. Ливерпуль подготовил план революции на лето – звезда уходит сам, трио списанных и большая группа новичков.

Реал расписал ничью с Бетисом, отпустив Барселону в безумный отрыв в Ла Лиге. Сами каталонцы в меньшинстве удержали победу над Валенсией. Рома обыграла Ювентус благодаря пушечному удару Манчини, а форвард Юве заработал удаление за 40 секунд.

Наши за границей

Роман Зозуля забил дебютный гол за испанский клуб – украинец эффектно принес победу над дублем Реала на 90+4 минуте. Владислав Кочергин красивым голом помог Ракуву закрепиться на первом месте в Польше.

Марсель вырвал победу над Ренном после выхода Руслана Малиновского, хотя украинец отыграл бледно.

Виталий Миколенко пропустил матч Эвертона из-за болезни. Михаил Мудрик нарвался на критику авторитетного СМИ – украинец провалил считанные часы и уже стоит ниже "изгнанника" Челси.