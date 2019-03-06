Главные новости футбола 5 марта: Аякс сенсационно выбил Реал из Лиги чемпионов, Тоттенхэм вышел в четвертьфинал турнира

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 марта.

Реал вылетел из Лиги чемпионов

Лига чемпионов впервые за 4 последних розыгрыша получит нового победителя. Действующий обладатель трофея последних 3-х сезонов Реал проиграл Аяксу и вылетел из ЛЧ – видео голов и обзор матча. После победы на выезде со счетом 2:1 мадридцы дома потерпели настоящее фиаско – 1:4.

Матч начался для Реала неудачно. Уже к 20-й минуте счет был 0:2 в пользу Аякса, а также "сливочные" потеряли из-за травмы Лукаса Васкеса и Винисиуса. Во второй половине игры Тадич забил спорный третий гол, который арбитр все же засчитал. На гол престижа Марко Асенсио Аякс ответил блестящим ударом со штрафного и довел счет до позорного для "галактикос".

Таким образом Реал вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала впервые с 2010 года.

Лига чемпионов

В другом поединке игрового дня Тоттенхэм обыграл Боруссию Д и во втором матче. Единственный гол в поединке в дебюте второго тайма забил Харри Кейн. Команда Маурисио Почеттино вышла в 1/4 финала, обыграв Боруссию со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

В среди Лига чемпионов продолжится еще двумя матчами: ПСЖ – Манчестер Юнайтед и Порту – Рома. Безусловно, центральным поединком станет поединок в Париже. Тухель считает, что его ПСЖ рано называть фаворитом Лиги чемпионов, а Уле Гуннар Сульшер верит в камбэк МЮ.

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