Главные новости футбола 5 мая: УПЛ выбирает вариант возобновления сезона, ФИФА вводит революционные изменения

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 мая.

Украина

Андрей Павелко рассказал о договоренности с Министерством спорта относительно реанимации сезона. Тем временем Украина официально завершила сезон на детско-юношеском уровне.

Заря не поддержала инициативу Шахтера и Динамо доиграть первенство в одном городе. В Карпатах считают Львов самым оптимальным вариантом для завершения сезона УПЛ.

Три стадиона, финальная пулька и матчи со зрителями – Стороженко предложил доиграть Первую лигу в Харькове.

Европа

Немецкая Бундеслига может возобновиться на следующей неделе. Тем временем в Боруссии М обнаружены 2 случая коронавируса.

Испанская Барселона возвращается к тренировкам – всю команду проверят на COVID-19. Ла Лига отреагировала на опасения относительно возобновления чемпионата.

Зато врачи клубов АПЛ обеспокоены планами по возобновлению сезона 2019/20.

Другие топ-события

ФИФА отказалась от идеи сократить продолжительность матчей – в футболе введут другую революционную смену. В свою очередь УЕФА начал прием заявок на возврат билетов.

Хавбек Динамо-Брест Александр Нойок и еще один сенсационный украинец попали в десятку лучших игроков 7 тура чемпионата Беларуси. Защитник польского Леха Владимир Костевич высказался относительно смены гражданства.

Луис Суарес готов к возвращению в общую группу Барселоны – форвард не играл с начала года. Бразилец Виллиан выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры.