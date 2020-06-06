Главные новости футбола 5 мая: Шевченко определился с дальнейшей карьерой, новый контракт для Месси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 мая.

Украина

Андрей Шевченко определился с дальнейшей карьерой. Специалист останется тренером сборной Украины, подписав новый контракт на 2,5 года. Пролонгирование договора состоится в воскресенье на Конгрессе УАФ.

Динамо имеет только двух кандидатов на замену Алексею Михайличенко. Юрий Семин пообещал рассмотреть предложение, если киевляне обратятся к нему. А Сергей Ребров интересует не только Динамо, но и клубы из Англии. Столичный клуб получил нового официального спонсора – им стал известный в Украине бренд.

Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предварительное решение отменили, в регламент внесли правки. Также второй дивизион принял решение увеличить количество команд в сезоне 2020/21.

Европа

АПЛ официально объявила календарь стартовых туров после возобновления сезона: известна дата матча Манчестер Сити – Ливерпуль. Юрген Клопп после потери Тимо Вернера готовит другой трансфер на 50 миллионов – на радаре звездный подопечный Фонсеки.

Реал не смог договориться по трансферу Кая Хаверца – мадридцы предлагали сумасшедшую сумму. Королевский клуб стремится избавиться от трех звезд – они приносят почти 60 миллионов потерь ежегодно.

Барселона придумала хитрую схему для приобретения Лаутаро Мартинеса. Правда, каталонцы не получат дополнительных денег на трансферы. Барселона объявила характер травмы Месси – известен срок восстановления аргентинца. "Блаугранас" готовят для Лионеля новый контракт – аргентинец выдвинет свое условие.

Другие новости

Руслан Малиновский получил повреждение. Александр Зинченко рассказал об опыте игры в Манчестер Сити в центре поля – Гвардиолу не впечатлило. Сергей Ребров и другие украинцы на пути к чемпионству, Хаверц попытается остановить Баварию: мы подготовили анонс европейского уик-энда.

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером – португалец повторил достижение двух знаменитых спортсменов. Вызов звезде Динамо: 21-летний форвард забил 3 нереальных гола с центра поля – видео шедевров взорвало сеть.