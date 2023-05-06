Украина

Сергей Ребров получил новый вариант трудоустройства – многолетний участник Лиги чемпионов, переживающий большой кризис. Правда, позже появилась информация, что тренер не заинтересован в таком сотрудничестве.

С К Днепр-1 выплатил игрокам 2-месячную зарплату после подозрительного матча с Металлистом, за который уже взялась УАФ.

Мирча Луческу может покинуть Динамо летом. Решение примет сам тренер – все зависит от его здоровья и восстановления после операции.

Шахтер объявил о сенсационном возвращении хавбека, который поможет Украине на Евро-2023. Дмитрий Крыськив удивительно быстро залечил серьезную травму и готов вернуться на поле.

Безудержный украинец забил в третьем матче подряд и борется за "золотую бутсу" за границей.

Александр Зинченко со сказочным рейтингом попал в символическую сборную сезона АПЛ

Трансферы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский заинтересовал 16-кратного чемпиона Турции.

Шахтер выкупит экс-игрока Динамо за немалые деньги – сделка уже может быть закрыта.

Евгений Коноплянка может сменить клуб. По словам экс-лидера сборной Украины, Краковия пока не предлагала ему продлить контракт. Действующее соглашение вингера истекает уже 30 июня.

Арсенал определил трансферный бюджет на лето. Микель Артета выбрал главную цель для построения чемпионского состава.

Лионель Месси может стать одноклубником Мудрика – владелец Челси хочет реабилитироваться за полный провал в сезоне 2022/23.

Другие главные события

Игрок из Серии А признан виновным в деле о договорных матчах. Футболист был приговорен к пяти годам тюрьмы из-за сотрудничества с мафией.

Зинченко нарисовали заоблачные цифры, Зидана сватают к Малиновскому, а Гвардиола мешает Холанду.

Чемпионство Наполи завершилось трагедией. Болельщик был убит во время празднования, еще трое ранены.