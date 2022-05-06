Еврокубки

Андрея Ярмоленко не будет в финале Лиги Европы. Вэст Хэм украинца повторно проиграл Айнтрахту перед фантастическими немецкими фанами. Дэвид Мойес слетел с катушек – тренер лондонцев напал на девушку, которая подает мячи. Франкфурт в финале сыграет против Рейнджерс. Шотландцы взяли реванш у РБ Лейпциг. Определились финалисты Лиги наций: Рома обыграла Лестера, а Фейеноорд прошел Марсель. Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/2 финала Лиги чемпионов.

Украина

УПЛ может потерять двух представителей – в зоне риска главные жертвы российских оккупантов. А также УПЛ могут пополнить сразу четыре клуба Первой лиги.

Сборная Украины получила солидное пополнение – к лагерю "сине-желтых" присоединились игроки Динамо и Артем Довбик. Михаил Мудрик поможет сборной Украины, несмотря на травму.

Дарио Срна красиво заткнул рот всем, кто выступает против бана для российских спортсменов. "Раньше кумирами были Месси и Роналду, сейчас – ВСУ и "Азов": хав Черноморца потерял дом в Мариуполе, его брат на войне.

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