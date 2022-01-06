Лунин и Реал

Андрей провел первый матч в сезоне. Украинский голкипер отомстил своим обидчикам и помог Реалу пройти дальше в Кубке Испании. Лунин несколько раз спас Мадрид, но подводила игра ногами. "Сливочные" выглядели слабо, однако удача вступилась за команду Анчелотти.

Наши за границей

Андрей Шевченко сдал отрицательный тест в преддверии матча Дженоа в Серии А и сможет руководить командой против Сассуоло. Клуб украинского специалиста усилился защитником из АПЛ. Польский футбольный союз отреагировал на слухи о назначении Шевченко в сборную.

Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус. Виталий Миколенко получил от АПЛ символическое признание еще до дебюта за Эвертон. Славия объявила о переходе уже второго украинца. Руслан Малиновский сегодня не сыграет – соперники не приедут на матч из-за коронавируса.

Мир

Хаос Кубка Африки 2021: Ливерпуль грабят, а золотой фонд УПЛ и многомиллионных суперзвезд не пускают.

Рангник потерял авторитет в Манчестер Юнайтед – 11 игроков хотят уйти, команда выбрала нового тренера. Интер заключил контракт с топ-голкипером. Месси одолел COVID-19 и может усилить ПСЖ перед игрой с Лионом.

Челси уверенно одолел Тоттенхэм в первом матче 1/2 Кубка лиги – Конте не нашел ключей к воротам своей экс-команды. Оба полуфинала Кубка лиги между Арсеналом и Ливерпулем официально перенесены.