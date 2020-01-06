Главные новости футбола 5 января: Гармаш перешел в Ризеспор, неожиданные результаты Кубка Англии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 января.
Украина
Лидер Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции. Агент игрока объяснил причины аренды 29-летнего хавбека.
Киевляне начали поиск усиления в топ-чемпионатах, на радары "бело-синих" попал форвард Ромы.
Все новости дня были сосредоточены вокруг киевского клуба. По информации СМИ, молодой форвард Динамо Георгий Цитаишвили в ближайшее время сменит команду.
Европа
Состоялись матчи Кубка Англии, в которых участвовали Челси, Тоттенхэм, Кристал Пэлас и другие представители АПЛ.
Ливерпуль в сверхпринципиальном дерби сумел обыграть Эвертон. Вашему вниманию видео шедевральго гола мерсисайдцев.
Марадона попал в скандал с известным брендом одежды, дело дошло до суда.
Украинцы за рубежом
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко разжег настоящую вражду в сети своим голом в матче против Порт Вейла.
Футбол 24 собрал для Вас реакцию иностранных СМИ об игре Зинченко в последнем матче Кубка Англии.
Андрей Ярмоленко не смог помочь Вест Хэму в матче против Гиллингема. Лондонцы победили, а конкурент Андрея был заменен уже в первом тайме.