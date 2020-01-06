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Главные новости футбола 5 января: Гармаш перешел в Ризеспор, неожиданные результаты Кубка Англии

6 января 07:00 406 Читати українською
Главные новости футбола 5 января: Гармаш перешел в Ризеспор, неожиданные результаты Кубка Англии
Денис Гармаш и Вадим Шаблий / Фото из открытых источников

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 января.

Украина

Лидер Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции. Агент игрока объяснил причины аренды 29-летнего хавбека.

Киевляне начали поиск усиления в топ-чемпионатах, на радары "бело-синих" попал форвард Ромы.

Все новости дня были сосредоточены вокруг киевского клуба. По информации СМИ, молодой форвард Динамо Георгий Цитаишвили в ближайшее время сменит команду.

Европа

Состоялись матчи Кубка Англии, в которых участвовали Челси, Тоттенхэм, Кристал Пэлас и другие представители АПЛ.

Ливерпуль в сверхпринципиальном дерби сумел обыграть Эвертон. Вашему вниманию видео шедевральго гола мерсисайдцев.

Марадона попал в скандал с известным брендом одежды, дело дошло до суда.

Украинцы за рубежом

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко разжег настоящую вражду в сети своим голом в матче против Порт Вейла.

Футбол 24 собрал для Вас реакцию иностранных СМИ об игре Зинченко в последнем матче Кубка Англии.

Андрей Ярмоленко не смог помочь Вест Хэму в матче против Гиллингема. Лондонцы победили, а конкурент Андрея был заменен уже в первом тайме.

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